Tottenham, Crystal Palace'a mağlup oldu

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace 2-0'lık skorla kazandı.
PALACE, DEPLASMANDA KAZANDI
Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 48. dakikalarda Eberechi Eze kaydetti.
TOTTENHAM'IN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Crystal Palace ise 5 maç aranın ardından kazandı.
TOTTENHAM, 17. SIRADA
Tottenham ligde 38 puanla 17. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 49 puanla 12. sırada bulunuyor.
Ligde gelecek hafta Tottenham, Aston Villa'ya konuk olacak. Crystal Palace, Wolves'u ağırlayacak.
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