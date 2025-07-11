Viktor Gyökeres, Arsenal için gemileri yaktı: Sevgilisini bile terk etti

Portekiz ekibi Sporting'de forma giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in ismi uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile anılıyordu.

İsveçli oyuncudan Arsenal'e transfer olmak adına şaşırtıcı bir hamle geldi.

PORTEKİZ'LE TÜM BAĞINI KOPARMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Guia TV'de yer alan habere göre Arsenal'e transfer olmak isteyen Gyökeres, Portekiz'le olan tüm bağlarını koparmak istediğini söyleyerek kız arkadaşı Ines Aguiar'ı terk etti.

Haberde, golcü oyuncunun sadece Arsenal'e olan transferine odaklanmak istediği ve bu kararı aldığı belirtildi.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

İkilinin yaz tatillerini ayrı olarak farklı ülkelerde geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan Sporting Lisbon'da ikinci sezonunu tamamlayan yıldız forvet, bu sezon 52 maçta görev alarak 54 gol atıp 12 asist yaptı.

Gyökeres böylelikle toplamda 66 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.