4 yıl sonra Türkiye'ye döndü...
2021 yılında Türk Hava Yolları'ndan ayrılarak İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nı yolunu tutan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye döndü.
KALİNİNGRAD'DAN VEDA
Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, "Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' değil 'Görüşürüz' diyoruz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar." ifadelerine yer verildi.
YENİ KULÜBÜ ECZACIBAŞI
Sezonun bitimiyle birlikte Rusya'da formasını terlettiği Lokomotiv Kalningrad'la yollarını ayırdığını açıklayan Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt Eczacıbaşı'na imzayı attı.
RESMEN AÇIKLANDI
Turuncu-beyazlı kulüp transferi şöyle duyurdu:
Bir kaplanın ateşi, bir kurtun ruhu...
Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde.
"BEN GELDİM"
Ebrar Karakurt transfer için yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:
Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına "Evet, ben geldim" diyorum.
KALİNİNGRAD İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
İki yıldır Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ta forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından ülkesine geri dönerek Eczacıbaşı forması altında mücadele edecek.
Kariyerine Balıkesir DSİ’de başlayan, ardından VakıfBank ve Türk Hava Yolları’nda oynayan Ebrar Karakurt, 2021’de İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olmuş, 2023’te ise Lokomotiv Kaliningrad forması giymeye başlamıştı.
Şimdi ise dört yıl aranın ardından Türkiye’ye dönerek kariyerine Eczacıbaşı’nda devam edecek.
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