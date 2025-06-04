4 yıl sonra Türkiye'ye döndü...

2021 yılında Türk Hava Yolları'ndan ayrılarak İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nı yolunu tutan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye döndü.

KALİNİNGRAD'DAN VEDA

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, "Unutulmaz performansların için teşekkürler! 'Elveda' değil 'Görüşürüz' diyoruz. Ve seni her zaman 'Loko'da bekliyoruz. Gelecek kariyerinde başarılar." ifadelerine yer verildi.

YENİ KULÜBÜ ECZACIBAŞI

Sezonun bitimiyle birlikte Rusya'da formasını terlettiği Lokomotiv Kalningrad'la yollarını ayırdığını açıklayan Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt Eczacıbaşı'na imzayı attı.

RESMEN AÇIKLANDI

Turuncu-beyazlı kulüp transferi şöyle duyurdu:

"BEN GELDİM"

Ebrar Karakurt transfer için yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına "Evet, ben geldim" diyorum.