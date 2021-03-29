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    Erzurumspor, Yılmaz Vural ile anlaştığını açıkladı

    Erzurumspor, Yılmaz Vural ile anlaştığını açıkladı

    BB Erzurumspor, İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 22:17
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 22:38
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    Türk futbolunun en deneyimli teknik adamlarından Yılmaz Vural, BB Erzurumspor ile anlaştı. İsmail Kartal ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi, Yılmaz Vural'ı göreve getirdi.

    6 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

    Yılmaz Vural, böylece 6 yıl sonra Süper Lig'de görev yapacak.

    Yılmaz Vural, 2014-15 sezonu ikinci yarısında Karabükspor ile 13 maça çıkmış sonraki sezon yine 2015 yılı bitmeden Gençlerbirliği ile anlaşmış ancak sadece bir maça çıkıp ayılmıştı.

    Erzurumspor, Yılmaz Vural ile anlaştığını açıkladı #1

    2016'DAB İTİBAREN GENELLİKLE SPOR TOTO 1. LİG TAKIMLARINDA YER ALMIŞTI

    Yılmaz Vural 2016'dan itibaren genellikle Spor Toto 1.Lig takımlarında yer almıştı

    Yılmaz Vural kariyerinde ilk kez Erzurumspor'da görev alıyor. Yılmaz Vural, 32.haftada Konyaspor karşısında mücadele edecek.

    Erzurumspor, Yılmaz Vural ile anlaştığını açıkladı #2

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