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    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Dinamo Kiev'i konuk edecek. Mücadele saat 20.00'da başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 19:03
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 19:06
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    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

    Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

    Galip gelen takım üst tura yükselecek

    Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.

    Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe XI: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia.

    Dinamo Kiev XI: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

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