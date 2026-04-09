Beşiktaş maçında sakatlanan Marco Asensio'nun son durumu açıklandı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Dizindeki ödem indikten sonra ikinci MR'a girecek olan deneyimli futbolcudan kötü haber geldi.

Fenerbahçe, yıldız oyuncunun son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

"SOL DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun, gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

EN AZ 10 GÜN YOK

İspanyol futbolcunun 10-14 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.