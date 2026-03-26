1. Lig'de 4 takım teknik direktörünü değiştirmedi

Süper Lig'e yükselme mücadelesinin devam ettiği 1. Lig'de her sezon olduğu gibi bu yıl da takımlar, kötü sonuçların ardından teknik ekiplerinden değişikliğe gitmeyi tercih etti.

Lider Erzurumspor FK'da Serkan Özbalta, üçüncü sırada yoluna devam eden Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, beşinci Bodrum FK'de Burhan Eşer ve yedinci sıradaki Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer alıyor.

Bu isimlerden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geçen sezondan beri görevlerini sürdürüyor.

BİRÇOK DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Ligde Iğdır FK, Çorum FK, Hatayspor, Boluspor ve Sakaryaspor'da 4, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Sivasspor, Serikspor ve Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Pendikspor, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Vanspor ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.

İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR

Bu sezon 1. Lig'de görev yapan teknik direktörlerden 7'si iki takımda birden görev yaptı.

Mehmet Altıparmak, Amed Sportif Faaliyetler ve Sivasspor'u, Hakan Kutlu, Vanspor ve Sakaryaspor'u, Çağdaş Çavuş ise Iğdır FK ve Çorum FK'yı çalıştırdı.

Daha önce Amed Sportif Faaliyetler'u çalıştıran Sinan Kaloğlu halen Pendikspor'un başında yer alıyor.

Kaloğlu'ndan önce Pendikspor'u çalıştıran Uğur Uçar, Acar Çorum FK'da görevini sürdürüyor.

Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un ardından İmaj Altyapı Vanspor'un başına geçti.

Mustafa Dalcı da Manisa FK'den sonra Sakaryaspor'da görevine devam ediyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Ligde şu ana kadar geçici isimler dışında takımlarda görev yapan teknik direktörler şöyle:

Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt

Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman

Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal

Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar

Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün

Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu

Bandırmaspor: Mustafa Gürsel

Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya

Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak

Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak

Erzurumspor FK: Serkan Özbalta

Esenler Erokspor: Osman Özköylü

Vanspor: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz

İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak

Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş

Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir

Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı

Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran

Bodrum FK: Burhan Eşer

Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin