1. Lig'de 4 takım teknik direktörünü değiştirmedi

1. Lig'de 2025-2026 sezonunda sadece Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor ve Bodrum FK, teknik direktör değişikliğine gitmedi.
Süper Lig'e yükselme mücadelesinin devam ettiği 1. Lig'de her sezon olduğu gibi bu yıl da takımlar, kötü sonuçların ardından teknik ekiplerinden değişikliğe gitmeyi tercih etti.
Lider Erzurumspor FK'da Serkan Özbalta, üçüncü sırada yoluna devam eden Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, beşinci Bodrum FK'de Burhan Eşer ve yedinci sıradaki Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başından beri takımlarının başında yer alıyor.
Bu isimlerden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, geçen sezondan beri görevlerini sürdürüyor.
BİRÇOK DEĞİŞİKLİK YAŞANDI
Ligde Iğdır FK, Çorum FK, Hatayspor, Boluspor ve Sakaryaspor'da 4, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Sivasspor, Serikspor ve Sarıyer'de 3, Adana Demirspor, Pendikspor, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Vanspor ve İstanbulspor'da geçici isimler dışında 2 teknik direktör görev aldı.
İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR
Bu sezon 1. Lig'de görev yapan teknik direktörlerden 7'si iki takımda birden görev yaptı.
Mehmet Altıparmak, Amed Sportif Faaliyetler ve Sivasspor'u, Hakan Kutlu, Vanspor ve Sakaryaspor'u, Çağdaş Çavuş ise Iğdır FK ve Çorum FK'yı çalıştırdı.
Daha önce Amed Sportif Faaliyetler'u çalıştıran Sinan Kaloğlu halen Pendikspor'un başında yer alıyor.
Kaloğlu'ndan önce Pendikspor'u çalıştıran Uğur Uçar, Acar Çorum FK'da görevini sürdürüyor.
Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un ardından İmaj Altyapı Vanspor'un başına geçti.
Mustafa Dalcı da Manisa FK'den sonra Sakaryaspor'da görevine devam ediyor.
TEKNİK DİREKTÖRLER
Ligde şu ana kadar geçici isimler dışında takımlarda görev yapan teknik direktörler şöyle:
Adana Demirspor: Koray Palaz, Hilmi Bozkurt
Iğdır FK: Çağdaş Çavuş, İbrahim Üzülmez, Kenan Koçak, Hikmet Karaman
Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Altıparmak, Sinan Kaloğlu, Mesut Bakkal
Çorum FK: Tahsin Tam, Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu, Uğur Uçar
Hatayspor: Murat Şahin, Hugo Almeida, Gökhan Alaş, Bekir İrtegün
Pendikspor: Metin İlhan, Sinan Kaloğlu
Bandırmaspor: Mustafa Gürsel
Boluspor: Mustafa Er, Ertuğrul Arslan, Erdal Güneş, Suat Kaya
Ümraniyespor: Bülent Bölükbaşı, Tayfun Albayrak
Ankara Keçiörengücü: Sedat Ağçay, Yalçın Koşukavak
Erzurumspor FK: Serkan Özbalta
Esenler Erokspor: Osman Özköylü
Vanspor: Hakan Kutlu, Osman Zeki Korkmaz
İstanbulspor: Mustafa Alper Avcı, Barış Kanbak
Manisa FK: Taner Taşkın, Mustafa Dalcı, Ahmet Pektaş
Sivasspor: Osman Zeki Korkmaz, Mehmet Altıparmak, İsmet Taşdemir
Sakaryaspor: İrfan Buz, Serhat Sütlü, Hakan Kutlu, Mustafa Dalcı
Serikspor: Sergei Yuran, Sinan Paşalı, Mustafa Boran
Bodrum FK: Burhan Eşer
Sarıyer: Şenol Can, Yılmaz Vural, Servet Çetin