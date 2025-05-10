1. Lig'de küme düşen son takım Ankaragücü!

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1. Lig'in son haftasında kümede kalmak isteyen Ankaragücü ile play-off bileti almayı hedefleyen Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçı 2-0 kazandı ama ikili averaj sonrasında Manisa FK ve Pendikspor'un gerisinde kaldığı için küme düştü.

ANKARAGÜCÜ, İKİ GOLLE KAZANDI

Ankaragücü'ne 45+2. dakikada Dalcio ve 78. dakikada Miraç Şimşek kaydetti. Başkent ekibinde Görkem Cihan, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ANKARAGÜCÜ YİNE KÜME DÜŞTÜ!

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü son hafta kazanmasına rağmen kümede kalmayı başaramadı.

Manisa FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 48 yaparak ikili averajda Ankaragücü'nü geçti.

Pendikspor, Bandırmaspor'a 2-1 kaybetti ama 48 puanda olmalarına rağmen Ankaragücü'nü geçen bir diğer takım olarak ligde kaldılar.

Öte yandan 57 punda kalan Amed Sportif Faaliyetler, play-off hedefine ulaşamadı.

HEDEF YENİDEN 1. LİG'E ÇIKMAK OLACAK

Son olarak 2016-2017 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, gelecek sezon yeniden 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

1. LİG'DE PUAN DURUMU