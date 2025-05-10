1. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı açıklandı

AA & Ensonhaber

1. Lig play-off ilk turunda oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan İstanbulspor, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Boluspor'un mücadele edeceği play-off ilk tur müsabakaları, 15 Mayıs'ta oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, ikinci tura yükselecek.

PLAY-OFF PROGRAMI

15 Mayıs Perşembe:

16.00 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)