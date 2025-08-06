1. Lig'in en deneyimlisi Sakaryaspor, en yenileri Vanspor FK ile Serik Belediyespor

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvardaki 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

Play-off'ta ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek.

Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 5 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

TAKIMLAR

Toplam 20 takımın yer alacağı ligde TFF 2. Lig'den yükselen Sarıyer, Serik Belediyespor ve Vanspor FK, Süper Lig'den düşen Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Sivasspor'un yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Ümraniyespor, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Vanspor FK ile Serik Belediyespor'un ilk kez yer alacağı 1. Lig'de bu yıla kadar 37 sezon mücadele eden Sakaryaspor en tecrübeli ekip konumunda bulunuyor.

Sakaryaspor'u Boluspor (32), Adana Demirspor ile Bandırmaspor (31), Sivasspor (25), Sarıyer (24), Hatayspor (22), İstanbulspor (19), Ankara Keçiörengücü (11), Ümraniyespor (8), Erzurumspor FK (6), Manisa FK ile Pendikspor (4), Bodrum FK ile Çorum FK (2), Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Iğdır FK birer sezonla takip ediyor.

DAHA ÖNCE 11 TAKIM SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden 11'i daha önce Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adana Demirspor ve Sakaryaspor 5, Boluspor ve İstanbulspor 3, Erzurumspor FK, Sarıyer ile Sivasspor 2, Bodrum FK, Hatayspor, Pendikspor ve Ümraniyespor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıktı.