10 kişi kalan Fenerbahçe, küme düşen Hatay'dan 4 gol yedi

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Süper Lig'in 37. haftasındaki Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Maçın başlarında Fenerbahçe etkili geldi. 9. dakikada Tadic’in sol kanattan yaptığı ortada, En Nesyri altı pas içerisinde kafayı vurdu, ancak top yerden sekip üstten auta gitti.

16. dakikada sarı-lacivertliler yine tehlike yarattı. Ceza yayı civarına gönderilen topu kontrol eden Talisca’nın şutunda, savunmadan Kilama’ya çarpan meşin yuvarlak tehlikeyi uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE, NESYRİ İLE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 28. dakikada skoru lehine çevirdi. Hatayspor’un savunmadan çıkma çabasında Abdulkadir Parmak’tan topu kapan Amrabat, kaleyi karşıdan gören noktadan sert bir şutla kaleyi yokladı. Kaleci Bekaj’ın yumrukladığı topu önünde bulan En Nesyri, yakın mesafeden fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 0-1.

39. dakikada Hatayspor atağında Okoronkwo sol kanattan ceza sahasına girerken Mert Müldür’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Fenerbahçeli oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. 40. dakikada serbest vuruşu kullanan Görkem Sağlam’ın şutunu kaleci Osman Ertuğrul Çetin kornere tokatladı.

HATAY, MASSANGA İLE BERABERLİĞİ SAĞLADI

Hatayspor aradığı golü 44. dakikada buldu. Ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Massanga’nın sert şutunda meşin yuvarlak önce direğe, ardından kaleci Osman Ertuğrul’un sırtına çarpıp ağlara yöneldi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Mücadelenin ikinci yarısında tempo iyice yükseldi. 51. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası önünde buluştuğu topu sağ çaprazdaki Talisca’ya aktardı. Talisca’nın sert şutunu kaleci Bekaj yumruklayarak uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Dzeko’nun vuruşunda ise savunmadan Kamil Ahmet Çörekçi kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

53. dakikada Hatayspor beklenmedik bir golle öne geçti. Takımın savunmasından gönderilen topu ceza sahası dışında göğsüyle kontrol eden kaleci Osman Ertuğrul Çetin, uzaklaştırmak isterken araya giren Boutobba, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 2-1 yaptı.

54. dakikada Oğuz Aydın’ın sol kanattan yaptığı ortada, Dzeko ceza sahasında gelişine vurdu. Bekaj bir kez daha yumruklarıyla topu uzaklaştırırken, arka direkte savunma topu kornere çeldi.

55. dakikada ceza sahası içinde Cemali Sertel’e yaptığı müdahale sonrası Skriniar, penaltıya sebep oldu. Hakem Yiğit Arslan kararı tereddütsüz şekilde verdi.

56. dakikada penaltı için topun başına geçen Görkem Sağlam, kaleciyi ters köşeye yatırarak farkı ikiye çıkardı: 3-1.

57. dakikada ise Hatayspor bir gol daha buldu. Görkem Sağlam’ın savunma arkasına gönderdiği pası değerlendiren Okoronkwo, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 4-1 yaptı.

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe farkı azaltmak istese de yetersiz kaldı. 90+4’te Talisca’nın ara pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasında düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-4.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Hatayspor, Fenerbahçe deplasmanından 4-2’lik galibiyetle ayrılarak büyük bir sürprize imza attı.

Atakaş Hatayspor: 4 - Fenerbahçe: 2

Stat: Mersin

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Salih Mazlum

Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 74 Kerim Alıcı), Cemali Sertel (Dk. 64 Fernandes), Massanga (Dk. 74 Diack), Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Bamgboye), Okoronkwo, Boutobba (Dk. 84 Ali Yıldız)

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat (Dk. 72 İsmail Yüksek), Oğuz Aydın (Dk. 64 Osayi Samuel), Kostic, Tadic (Dk. 64 Szymanski), Talisca, Dzeko (Dk.76 Cenk Tosun), En Nesyri (Dk. 64 İrfan Can Kahveci)

Goller: Dk. 28 En Nesyri, 90+4 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 44 Osman Ertuğrul Çetin (Kendi kalesine), Dk. 53 Boutobba, Dk. 63 Görkem Sağlam (Penaltıdan), Dk. 67 Okoronkwo (Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Mert Müldür (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 69 Amrabat, Dk. 82 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 69 Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)