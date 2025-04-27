10 maç oynandı! 1. Lig'de 36. hafta heyecanı sona erdi

1. Lig'de 2024-2025 sezonunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Ligin 36. hafta mücadelesi ise birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. 10 karşılaşmanın yapıldığı ligde çarpıcı sonuçlar alındı.
Üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren 10 maçın ardından ligde bitime iki hafta kala son durum şekillendi.
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR
1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede İstanbulspor, Pendikspor'u 5-2 mağlup etti.
YENİ MALATYASPOR - IĞDIR FK
1. Lig'in 36. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 9-0 kazandı.
ADANASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 5-0 kazandı.
KOCAELİSPOR - BOLUSPOR
1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede Boluspor, deplasmanda Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti.
ŞANLIURFASPOR - MANİSA FK
1. Lig'in 36. haftasında küme düşme hattında yakından ilgilendiren maçta Şanlıurfaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-1'lik skorla Manisa FK oldu.
BANDIRMASPOR - ESENLER EROKSPOR
1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı.
SAKARYASPOR - ERZURUMSPOR FK
1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 1-0'lık skorla kazandı.
FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1. Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
ANKARAGÜCÜ - ÇORUM FK
1. Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı.
ÜMRANİYESPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER
1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 3-0'lık skorla kazandı.
PUAN DURUMU
37. HAFTA PROGRAMI
38. HAFTA PROGRAMI
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