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    Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
    • 13.08.2022 - 08:37
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    Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

    Galatasaray'ın stadında yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.

    Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak

    Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.

    Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

    Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.

    Eksikler

    Galatasaray'da sakatlıkları süren Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer alamayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic

    Giresunspor: Onurcan, Alper, Perez, Sergen, Hayrullah, Traore, Mejia (Murat), Doğancan, Serginho, Borja, Bajic


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