- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri
- 13.08.2022 - 08:37
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın stadında yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.
Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.
Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.
Eksikler
Galatasaray'da sakatlıkları süren Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic
Giresunspor: Onurcan, Alper, Perez, Sergen, Hayrullah, Traore, Mejia (Murat), Doğancan, Serginho, Borja, Bajic