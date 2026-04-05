12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, 2. Lig'e yükseldi

3. Lig takımlarından 12 Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
3. Lig'de bugün oynanan maçlar sonrasında 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen ekipler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 3. Lig 2. Grup'ta bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından 12 Bingölspor, 3. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor, sezonun bitmesine 2 hafta kala grubunu şampiyon tamamlamayı garantileyerek 2. Lig'e yükseldi.
SEBAT GENÇLİKSPOR DA YÜKSELDİ
Grubunda 12 Bingölspor 56 puanla, Sebat Gençlikspor ise 64 puanla ilk sırada yer alıyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi