Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier İstanbul'a geldi.

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Valentin Rosier'i İstanbul'a getirdi.

Geçtiğimiz sezon Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performansla göz doldurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Rosier, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.Beşiktaş, sağ bek oyuncusuna 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek, sezon sonunda ise 4.5 milyon Euro’luk satın alma maddesi otomatik olarak devreye girecek.

Valentin Rosier'in İstanbul'a gelmesinin ardından Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından "Bizim Çocuk" şeklinde paylaşımda bulundu. Kulüp, "Bırakmam Seni" tişörtü giyen Rosier'in "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" dediği bir videoyu paylaştı.

Valentin Rosier İstanbul'da VİDEO