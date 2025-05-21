AA & Ensonhaber

TFF'den Lisans Kararı: 16 Kulübe UEFA, 9 Kulübe Ulusal Lisans Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik süreci kapsamında yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını açıkladı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, başvuru yapan kulüplerin dosyalarını hem ulusal hem de UEFA standartları doğrultusunda; hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile mali kriterler açısından ayrıntılı şekilde inceledi.

Bu değerlendirmeler sonucunda, 16 kulüp UEFA lisansı almaya hak kazanırken, 9 kulübe ulusal lisans verildi. Kriterleri henüz yerine getiremeyen 55 kulübe ise eksiklerini tamamlamaları için 30 ila 60 gün arasında ek süre tanındı.

UEFA Lisansı Almaya Hak Kazanan Kulüpler:

Süper Lig’den: Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor, Trabzonspor

1. Lig’den: Uğur Okulları İstanbulspor

Kadınlar Süper Ligi’nden: Ankara BB FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray, Trabzonspor

Ulusal Lisans Alan Kulüpler:

Süper Lig’den: Sipay Bodrum FK

1. Lig’den: Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

2. Lig’den: Beyoğlu Yeni Çarşı, Ankara Demirspor, Altınordu, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

TFF yetkilileri, lisans sürecinin Türk futbolunun sürdürülebilirliği ve kurumsal gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, kulüplerin bu doğrultuda kriterleri yerine getirmesinin teşvik edildiğini vurguladı.