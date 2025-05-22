2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı

AA & Ensonhaber

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan kulüplerle ilgili yeni bir karar alındı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, organizasyona katılmaya hak kazanan 32 takıma 1-10 Haziran tarihlerinde sözleşme imzalayabilmeleri için istisnai bir transfer penceresinin açıldığı belirtildi.

Her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek.

TURNUVA 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yeni formatıyla görücüye çıkacak.