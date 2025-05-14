2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Kosta Rika'da yapılacak
AA & Ensonhaber

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, 31 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Kosta Rika'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Liberya şehrinde yapılacak şampiyonada 24 takım mücadele edecek.

SON TURNUVA İSTANBUL'DAYDI

Dünya Ampute Futbol Federasyonu'nun organize ettiği Dünya Kupası, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmişti.

Finalde Angola'yı 4-1 mağlup eden Türkiye, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

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Emre Çalışkan
Editor