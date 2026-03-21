2026 yılı Orkun Kökçü'ye yaradı

Beşiktaş ve Orkun Kökçü, 2026 yılıyla çıkışa geçti.

Siyah-beyazlıların kaptanı, ligin ikinci yarısıyla birlikte performansını farklı bir seviyeye taşıdı.

Beşiktaş da özellikle hücum istatistiklerinde zirveye çıktı.

12 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Orkun Kökçü, 2026 yılında çıktığı 12 maçta 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

Toplamda 11 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, ligin ilk yarısında ise yalnızca 2 asist üretmişti.

İkinci yarıyla birlikte yükselişe geçen Orkun Kökçü, Süper Lig’de 6 gol kaydederken, Türkiye Kupası’nda da 2026 yılı içerisinde 1 kez fileleri havalandırdı.

2026 BEŞİKTAŞ'A DA İYİ GELDİ

2026 yılı yalnızca Orkun Kökçü’ye değil, Beşiktaş’a da iyi geldi.

Yeni yılla birlikte siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 2026 yılında oynanan karşılaşmalarda toplam 265 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.

Beşiktaş, yeni yılda rakip kaleyi en çok yoklayan takım konumuna da yükseldi.

Siyah-beyazlılar, 2026 yılında Süper Lig’de çıktığı 9 maçta toplam 188 şut çekti ve bu alanda zirvede yer aldı.

Bu şutların 69’unda isabet sağlayan Beşiktaş, 2026 yılı itibarıyla Süper Lig’de en fazla isabetli şut çeken takım olmayı da başardı.