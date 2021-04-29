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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

    Süper Lig'in 38. haftası Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona ererken, ligde puan durumu son halini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 08:49
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    Süper Lig'in 38. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

    Şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, 1 puana razı geldi.

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş, dün oynadığı Rizespor maçını 3-2 kazanırken, Galatasaray son dakikalarda Konyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

    Beşiktaş kalan haftalarda 7 puan toplarsa şampiyonluğunu ilan edecek.

    Maç sonuçlarıyla lider Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Bu maçlarla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın programı #1

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın programı #2

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