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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 38. haftası Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona ererken, ligde puan durumu son halini aldı.
- Haber Merkezi
- 29.04.2021 - 22:54
- Güncelleme : 30.04.2021 - 08:49
Süper Lig'in 38. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, 1 puana razı geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş, dün oynadığı Rizespor maçını 3-2 kazanırken, Galatasaray son dakikalarda Konyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş kalan haftalarda 7 puan toplarsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Maç sonuçlarıyla lider Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Bu maçlarla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI