- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kayserispor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Kayserispor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 08:40
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.
Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.
MUHTEMEL 11’LER
Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Morutan, Kerem, Muhammed