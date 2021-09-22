Kayserispor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Morutan, Kerem, Muhammed