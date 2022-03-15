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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de son haftalara gelinirken, hem üst sıralarda hem de küme düşme hattındaki kıyasıya yarış sürüyor. İşte 29. hafta sonunda oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı...
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 10:14
2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor.
İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın maçları, son puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...
HAFTANIN SONUÇLARI
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ