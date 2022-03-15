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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de son haftalara gelinirken, hem üst sıralarda hem de küme düşme hattındaki kıyasıya yarış sürüyor. İşte 29. hafta sonunda oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı...