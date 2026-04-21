Süper Lig'de 4 büyüklerin kırmızı kart sayıları

Süper Lig'de 30 haftayı geride bıraktık...

Geride kalan 30 hafta boyuncu kulüplerden en çok hakemlerle ilgili eleştiriler geldi.

Hal böyle olunca bu sezon gösterilen kırmızı kartlarla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

4 büyükler içerisinde bu sezon en çok kırmızı kart gösterilen takımlar Beşiktaş ve Galatasaray oldu.

4 BÜYÜKLERİN KIRMIZI KART RAPORU

Trabzonspor 3, Fenerbahçe ise 1 kırmızı kart gören takım oldu.

Rakiplere gösterilen kırmızı kartlarda ise 10 kartla Fenerbahçe zirvede.

Sarı-lacivertlileri 7 kırmızı kartla Galatasaray takip etti.

Trabzonspor'un rakiplerine 6 kez kırmızı kart gösterilirken, Beşiktaş bu alanda en az rakibine kart gösterilen takım oldu.

Siyah-beyazlıların rakiplerine 4 kere kırmızı kart çıktı.

İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ve rakiplerinin kırmızı kart sayıları...

Beşiktaş: 4 kırmızı kart

Galatasaray: 4 kırmızı kart

Trabzonspor: 3 kırmızı kart

Fenerbahçe: 1 kırmızı kart

Rakiplerinin gördüğü kırmızı kart sayıları:

Fenerbahçe: 10 kırmızı kart

Galatasaray: 7 kırmızı kart

Trabzonspor: 6 kırmızı kart:

Beşiktaş: 4 kırmızı kart