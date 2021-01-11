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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'in 18. haftası sonrasında ligin zirvesinde 3 büyüklerin bulunması dikkat çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybeden Beşiktaş averajla liderliğini korudu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 18:30
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 18:32
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    Süper Lig'de 18. hafta maçlarında nefes kesen anlar yaşandı.

    3 BÜYÜKLER ZİRVEDE

    Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerek derbi öncesi büyük bir moral depoladığı haftada 3. sırada kendisine yer bulurken zorlu Hatayspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Beşiktaş 1 puan aldığı haftada averajla zirvede yer aldı.

    Bu hafta öncesi 3'te 3 yapan Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-0 yenerek lider Beşiktaş'ın hemen arkasında 2. sıraya yerleşti.

    Trabzonspor ise BAY geçtiği haftayı 26 puanla 7. sırada bitirdi.

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #1

    İşte gelecek haftanın programı:

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #2

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