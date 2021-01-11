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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'in 18. haftası sonrasında ligin zirvesinde 3 büyüklerin bulunması dikkat çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybeden Beşiktaş averajla liderliğini korudu.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 18:30
- Güncelleme : 11.01.2021 - 18:32
Süper Lig'de 18. hafta maçlarında nefes kesen anlar yaşandı.
3 BÜYÜKLER ZİRVEDE
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerek derbi öncesi büyük bir moral depoladığı haftada 3. sırada kendisine yer bulurken zorlu Hatayspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Beşiktaş 1 puan aldığı haftada averajla zirvede yer aldı.
Bu hafta öncesi 3'te 3 yapan Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-0 yenerek lider Beşiktaş'ın hemen arkasında 2. sıraya yerleşti.
Trabzonspor ise BAY geçtiği haftayı 26 puanla 7. sırada bitirdi.
İşte gelecek haftanın programı: