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Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 12:47
- Güncelleme : 02.09.2021 - 13:07
Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray 'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLİYOR
Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.
SIK SIK RAHATSIZLIK YAŞIYOR
Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.