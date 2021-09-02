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    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

    Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 13:07
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    Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray 'ın eski başkanı Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

    YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLİYOR

    Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.

    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı #1

    SIK SIK RAHATSIZLIK YAŞIYOR

    Geçtiğimiz ay yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilmiş ve beyin radyoterapisi uygulanmıştı.

    Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı #2

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