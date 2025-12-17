57 kişi gözaltında! İspanya'da fanatik taraftar gruplarına operasyon

- İspanyol polisi, fanatik taraftar gruplarına düzenlenen operasyonda 57 kişiyi gözaltına aldı.
- Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena'da şiddet yanlısı grupların üyeleri tespit edildi.
- Bu operasyon, Granada ve Cadiz takımları arasındaki maç sonrası olaylar üzerine gerçekleştirildi.
İspanyol polisi, ikinci futbol liginde mücadele eden bazı takımların fanatik taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İspanya Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena'da, çeşitli futbol kulüplerini destekleyen şiddet yanlısı radikal grupların üyeleri olduğu tespit edilen 57 kişinin, düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirildi.
KAMU DÜZENİNİN BOZMA SUÇLAMASI
Granada ve Cadiz takımları arasında 25 Ekim'de oynanan maç sırasında yaşanan taraftar olayları sonrasında harekete geçen polisin Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Murcia kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı kişiler, kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.