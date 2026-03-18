Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'a kaybetti

EuroLeague'in 14. haftasının erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'da Olympiakos deplasmanına çıktı.

Olympiakos, mücadeleyi 104-87'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla çıktığı 31. karşılaşmada 9. mağlubiyetini yaşayan EuroLeague lideri Fenerbahçe, bir sonraki maçında Olimpia Milano'yu ağırlayacak.

32 maçta 21. kez sahadan galip ayrılan ikinci sıradaki Olympiakos ise Baskonia ile karşılaşacak.

OLYMPIAKOS: 104 - FENERBAHÇE: 87

Hakemler: Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa)

Olympiakos: Walkup 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2, Fournier 36

Fenerbahçe: Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13, Birch 2

1. Periyot: 23-29

Devre: 48-46

3. Periyot: 74-67