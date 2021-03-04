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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de 28. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışında yara alırken Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı karlı kapatan takımlar arasında yer aldı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 21:16
Süper Lig'de 28. hafta maçları Fenerbahçe-Antalyaspor maçıyla tamamlandı.
HAFTANIN KARLISI BEŞİKTAŞ
Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor ve Beşiktaş ise rakiplerini yenerek haftanın en karlı takımları oldu. Bordo-mavililer Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, Beşiktaş ise Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup etti.
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