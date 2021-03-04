Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 28. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışında yara alırken Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı karlı kapatan takımlar arasında yer aldı.

Süper Lig'de 28. hafta maçları Fenerbahçe-Antalyaspor maçıyla tamamlandı.

HAFTANIN KARLISI BEŞİKTAŞ

Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor ve Beşiktaş ise rakiplerini yenerek haftanın en karlı takımları oldu. Bordo-mavililer Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, Beşiktaş ise Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup etti.

PUAN DURUMU

HAFTA SONU PROGRAMI