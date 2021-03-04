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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de 28. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışında yara alırken Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı karlı kapatan takımlar arasında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 21:16
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    Süper Lig'de 28. hafta maçları Fenerbahçe-Antalyaspor maçıyla tamamlandı.

    HAFTANIN KARLISI BEŞİKTAŞ

    Galatasaray,  Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

    Trabzonspor ve Beşiktaş ise rakiplerini yenerek haftanın en karlı takımları oldu. Bordo-mavililer Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken, Beşiktaş ise Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup etti.

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #1

    HAFTA SONU PROGRAMI

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