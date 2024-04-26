Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini yeniledi Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

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Süper Lig'de 33 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 51 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, iç transferde milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

"Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.



Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a başarılar diledi.

Beşiktaş ile 27 maça çıktı

2022-2023 sezonunun başında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı ekiple 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Yaşadığı sakatlığı yeni atlatan 24 yaşındaki stoper, bu sezon 5 maçta forma giyerken 338 dakika sahada kaldı.