58. TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı

58. TSYD Ankara Kupası’nda başkent derbisi Gençlerbirliği’nin zaferiyle sonuçlandı. Keçiören Aktepe Stadı’nda oynanan mücadelede, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2. Lig’de yer alacak MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

Kırmızı-siyahlılar adına goller Pereira (15') ve Nalepa’dan (75') gelirken, Ankaragücü’nün tek golünü 60. dakikada Recep Yiğit Sevinç kaydetti.

ANKARAGÜCÜ'NÜN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası’nı 18. kez müzesine götürerek, kupa sayısında Ankaragücü ile eşitliği yakaladı ve rakibinin üç yıl üst üste süren galibiyet serisini sonlandırdı.

Geçen yılki mücadeleyi Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende Gençlerbirliği’ne kupasını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan takdim etti. İkincilik kupası ise MKE Ankaragücü’ne Azem İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Doğan tarafından verildi.