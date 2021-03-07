Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Borussia Dortmund-Sevilla karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 9 Mart Salı günü Almanya'nın Borussia Dortmund ile İspanya'nın Sevilla takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

HAKEM YARDIMCILARI

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Almanya'nın Dortmund şehrindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.



