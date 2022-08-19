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    Ülke puanı sıralamasında son durum

    Ülke puanı sıralamasında son durum

    Temsilcilerimizin aldığı son sonuçlarla birlikte akıllara gelen bir soru da "Ülke puanı sıralaması ne durumda?" sorusuydu. Bu sezon temsilcilerimiz yeniden ilk 15'e girmek için uğraşacak.
    • 19.08.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 11:16
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    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk temsilcilerimizin son yıllarda aldığı sonuçlar nedeniyle geriye düşerek önce ilk 10'da ardından da ilk 15'te kendimize yer bulamamıştık.

    Lig şampiyonunun bile direkt Devler Ligi'ne gidememesiyle Avrupa'daki prestijini kaybeden Süper Lig için kritik bir virajdayız.

    Hedef ilk 15'e girmek

    20. sırada kendisine yer bulan Türkiye, bu sezon alınacak skorlarla yeniden ilk 15'e girerek Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonunu direkt gönderebilir, ya da daha kötü bir sonuçla Devler Ligi'ne takım gönderemez.

    Konyaspor'un erken havlu atması; Trabzonspor'un Kopenhag'a yenilmesi, Sivasspor'un Malmö'ye mağlup olması ve Başakşehir'in Antwerp ile berabere kalmasıyla bu hafta sadece Austria Wien'i yenen Fenerbahçe yeteri derecede ülke puanına katkı sağlarken tüm takımlarımızın toparlanması bekleniyor.

    İşte güncel ülke sıralaması:

    Ülke puanı sıralamasında son durum #1

    Ülke puanı sıralamasında son durum #2

    Ülke puanı sıralamasında son durum #3


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