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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de 21. hafta Hatayspor-Galatasaray maçıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 22:48
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 23:00
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    Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftası kapanış maçında Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Bu maçla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı.

    Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederken, lider Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Fenerbahçe de deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan bıraktı.

    21. haftada oynanan son maçlarla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı.

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu #1

    GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu #2


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