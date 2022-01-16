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Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de 21. hafta Hatayspor-Galatasaray maçıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 22:48
- Güncelleme : 16.01.2022 - 23:00
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftası kapanış maçında Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Bu maçla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı.
Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederken, lider Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe de deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan bıraktı.
21. haftada oynanan son maçlarla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı.
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