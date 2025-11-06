Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı öncelikli biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bursa'da karşılaşacağı Bulgaristan maçının öncelikli bilet satışları başladı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 17:11
  • A Milli Takım'ın 15 Kasım'da Bulgaristan'la oynayacağı maç için öncelikli bilet satışları başladı.
  • Sadece Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri öncelikli bilet alabilecek.
  • Genel bilet satışları ise yarın 16.00'da başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

EN UCUZU 900 LİRADAN SATIŞTA 

Bulgaristan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 16.00'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey kale arkası: 900 lira

Güney kale arkası: 900 lira

