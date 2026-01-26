A Milli Futsal Takımı, hazırlık turnuvasını dördüncü bitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Futsal Takımı, 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında Hırvatistan'ın Labin şehrinde turnuvaya katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hazırlık turnuvasının üçüncülük maçında San Marino ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı takım, normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadelede San Marino'ya penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup oldu.

MİLLİLER DÖRDÜNCÜ OLDU

Turnuvayı dördüncü sırada noktalayan millilerin maçtaki tek golünü Gök Deniz Kahveci kaydetti.

FAS ZİRVEYİ ALDI

Fas, organizasyonu ilk sırada tamamlarken, Romanya ikinci, San Marino ise üçüncü oldu.