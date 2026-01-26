A Milli Futsal Takımı, hazırlık turnuvasını dördüncü bitirdi

- A Milli Futsal Takımı, Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasını dördüncü bitirdi.
- Üçüncülük maçında San Marino'ya penaltılarla 5-4 yenildi.
- Millilerin golünü Gök Deniz Kahveci attı.
A Milli Futsal Takımı, 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında Hırvatistan'ın Labin şehrinde turnuvaya katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, hazırlık turnuvasının üçüncülük maçında San Marino ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı takım, normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadelede San Marino'ya penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup oldu.
MİLLİLER DÖRDÜNCÜ OLDU
Turnuvayı dördüncü sırada noktalayan millilerin maçtaki tek golünü Gök Deniz Kahveci kaydetti.
FAS ZİRVEYİ ALDI
Fas, organizasyonu ilk sırada tamamlarken, Romanya ikinci, San Marino ise üçüncü oldu.