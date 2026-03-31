A Milli Takım'da 5 isim Kosova maçında yok

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti için sahaya çıkıyor.

Ay-yıldızlılar, bu akşam Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli takımda bu maç öncesi 5 futbolcu, maç kadrosuna dahil edilmedi.

DEMİRAL İYİLEŞMEDİ, 4 İSİM DE KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Sakatlığı bulunan ve Romanya maçında da oynayamayan Merih Demiral ile birlikte; Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova ile oynanacak final maçının kadrosunda yer almadı.

Yine sakatlığı bulunan Aral Şimşir de kadroda yer almadı. Semih Kılıçsoy ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.

A Milli Takım'ın Kosova'ya konuk olacağı mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye'nin Kosova maçı kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün