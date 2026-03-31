Dünya Kupası'nda dudak uçuklatan para ödülü: Kosova'yı elersek kazanacağımız rakam ortaya çıktı!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ay-yıldızlılar rakibini elemesi halinde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Öte yandan Türkiye'nin Dünya Kupası bileti alması halinde kazanacağı para ödülü de belli oldu.

SON KUPAYA GÖRE YÜZDE 50 ARTTI

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın para ödüllerini belirledi.

Buna göre FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtacak.

Söz konusu ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre yüzde 50 artış gösterdi.

2026 Dünya Kupası para ödülleri şu şekilde:

- Şampiyon: 50 milyon dolar

- İkinci: 33 milyon dolar

- Üçüncü: 29 milyon dolar

- Dördüncü: 27 milyon dolar

- 5-8. sıra: 19 milyon dolar

- 9-16. sıra: 15 milyon dolar

- 17-32. sıra 11 milyon dolar

- 33-48. sıra: 9 milyon dolar

- Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

10.5 MİLYON DOLAR KATILIM ÜCRETİ ALACAĞIZ

Öte yandan Türkiye, Kosova'yı eleyip 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazanacak.

A Milli Takım'ın organizasyonda alacağı sonuçlara göre hak edeceği para ödülü değişkenlik gösterecek.