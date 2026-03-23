A Milli Takımımızın yeni formaları belli oldu

A Milli Takımımız için tasarlanan iki yeni forma resmen tanıtıldı.

Formalar, geçmişte de olduğu gibi kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda farklı çıktı.

Formalardan biri tamamen kırmızı renginin farklı tonlarıyla tasarlanırken, ikinci forma beyaz fon üzerine kırmızı detaylarla hazırlandı.

YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

TFF’nin duyurusunda "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir" ifadesiyle iç saha ve deplasman formaları görücüye çıktı.

Yeni formaların tanıtım yüzü ise milli yıldızlarımızdan Arda Güler oldu.

Yeni formaların kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor...

YAKIN ZAMANDA SATIŞA ÇIKACAK

Diğer yandan Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Play off yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak.

Milliler maçı kazanması halinde finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle karşılaşacak.

Türkiye-Romanya maçı İstanbul'da oynayacak.

İLK MAÇ ROMANYA'YLA

Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Romanya'yı elememiz halinde de final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak.