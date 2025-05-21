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DHA

Kadın Futbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Başkent temsilcisi ABB FOMGET’in şampiyonluk bayrağı, İstanbul Boğazı’nda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı.

3 GÜN ASILI KALACAK

12x18 metre ebatlarındaki iki dev bayrak, ABB FOMGET’in elde ettiği şampiyonluğu simgeleyerek Boğaz’ın iki yakasını birleştiren iki köprüde yerini aldı.

Bayrakların, her iki köprüde de 3 gün boyunca asılı kalacağı belirtildi.