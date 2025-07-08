ABB FOMGET'in şampiyonluğu tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’i, müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlar ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveli tablosu sonrası tescil edildiğini açıkladı.

Böylece ABB FOMGET Kadın Futbol takımının da şampiyonluğu resmi olarak tescillenmiş oldu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: