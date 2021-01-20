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    Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu

    Ayağında kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür, en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 14:14
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    Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu

    Trabzonspor'da Süper Lig'in 20. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Abdülkadir Ömür, geniş kapsamlı tedavi için İstanbul'a geldi.

    3 AY YOK

    Genç oyuncunun, yapılan tetkikler sonucunda sahalardan 3 ay uzak kalacağı öğrenildi.

    Abdülkadir Ömür, geçen sezon da yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı geçirip, 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.

    Abdülkadir Ömür ün sağlık durumu #1

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