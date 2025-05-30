Abdülkerim Bardakcı'dan 'yapı' açıklaması

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Galatasaray'a 3 sezon önce gelen ve 3'ü lig olmak üzere 5 kupa kazanan Abdülkerim Bardakcı, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, bu sezonun gündemi olan 'yapı' hakkında konuştu.

"YAPI DİYE BİR ŞEY YOK"

"Yapı diye bir şey yok" diyen milli yıldız, "Biz sahaya çıkıyoruz, oynuyoruz ve kazanıyoruz. Çifte standart durumuna da inanmıyorum. Biz daha çok mücadele ettik. Biz şampiyon olduk. Olay bu." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN O SÖZLERİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Muhabirin, "Ali Koç'un, 'Sen bu kadar eder misin?' sözleri için iyi ki demiş diyor musun?" sözlerine Abdülkerim Bardakcı, "Evet. Hayırlısı burasıymış. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum, her gün şükrediyorum. Çocuklarım Galatasaraylı oldu, burada şampiyonluk yaşadılar. Nasibimde Galatasaray varmış. Güzel bir duygu." şeklinde cevap verdi.