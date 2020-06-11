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- Abdullah Avcı, Beşiktaş'a ihtar çekti
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a ihtar çekti
Sözleşmesindeki madde gereği, bir takım bulana kadar Beşiktaş'tan aylık 1 milyon TL alacak olan Abdullah Avcı, parası ödenmeyince kulübe ihtarname çekti.
- Haber Merkezi
- 11.06.2020 - 16:16
Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki kriz devam ediyor...
Sezon başında siyah-beyazlılarla yıllık 12 milyon liradan 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevden alınmıştı.
AYLIK 1 MİLYON TL
Kontratındaki özel madde gereği takım bulana kadar Beşiktaş'tan aylık 1 milyon lira alacak olan Avcı'nın, aylardır parası yatmayınca kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ KONUYU TFF'YE TAŞIDI
Salgın nedeniyle ödeme yapmakta zorlanan yönetim ise konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) taşımak için harekete geçti.
Koronavirüsün kulüp ekonomisini derinden sarstığını belirten yönetimin, federasyona başvurup sözleşme fesih talebinde bulunacağı belirtildi.
TFF'nin nasıl bir karar vereceği merak konusu...