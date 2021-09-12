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    Abdullah Avcı: Skordan memnun değilim

    Abdullah Avcı: Skordan memnun değilim

    Galatasaray'la berabere kalan Tarbzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonu açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 22:29
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 22:32
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    Süper Lig'in 4. haftasında, Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

    İki takımın da etkili oynadığı maç 2-2'lik skorla bitti ve iki takım da 1 puana razı oldu.

    Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıkalamalarda bulundu.

    Avcı açıklamalarında, “Gel-gitlerin çok olduğu bir maç oldu. Geçen seneden beri 1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, genç oyunculardan kurulu geçiş takımı oldular.

    Ama biz bununla beraber bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez.

    Abdullah Avcı: Skordan memnun değilim #1

    “SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM”

    Seyircimiz bize çok destek oldu. Oyunlar zaman zaman böyle olacak.

    Skordan memnun değilim, kazanacak fırsatları yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Skordan memnun değilim #2

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