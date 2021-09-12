Abdullah Avcı: Skordan memnun değilim

Galatasaray'la berabere kalan Tarbzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 4. haftasında, Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

İki takımın da etkili oynadığı maç 2-2'lik skorla bitti ve iki takım da 1 puana razı oldu.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıkalamalarda bulundu.

Avcı açıklamalarında, “Gel-gitlerin çok olduğu bir maç oldu. Geçen seneden beri 1 golle şampiyonluğu kaybetmiş, genç oyunculardan kurulu geçiş takımı oldular.

Ama biz bununla beraber bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez.





“SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM”

Seyircimiz bize çok destek oldu. Oyunlar zaman zaman böyle olacak.

Skordan memnun değilim, kazanacak fırsatları yakaladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.