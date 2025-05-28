Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den istifa etti iddiasına cevap verdi

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Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimine, sarı-lacivertli camianın muhalif isimlerinden tepkiler gelmişti.

Bir yandan muhalif kongre üyeleri, erken seçim için imza toplamayı sürdürüyor.

Başkan Koç ise seçim için eylül ayını işaret etti.

GÖREVİNDEN AYRILDI MI?

Yaşananlar sonrası sosyal medyada, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın görevinden istifa ettiği iddiaları gündeme geldi.

Ilıcalı'dan iddialarla ilgili açıklama geldi.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Acun Ilıcalı, hakkında çıkan istifa iddialarını yalanladı.

Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e konuşan Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ne diyebilirim ki, yalan haber." ifadelerini kullandı.