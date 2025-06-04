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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Bütün takımların başarı amacıyla kurulduğunu ve herkesin hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Dört büyükler için konuşursak, her sene üç büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Bu sene biz de şampiyon olamadık. Çok üzgünüz" dedi.

"GARİP DURUMLAR YAŞANDI"

Türk futbolunda 'yapı' olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Karşı taraf da söyledi. Onların da aynı şekilde iddiası var. Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Futbol, Türkiye'de masum oynanmıyor. Yabancı hakemler geldikten sonra anlattığımız infialin azaldığını söyleyebilirim. Normal şartlarda olağan dışı olan şeyler hep yaşandı. Bugün bizim başarısız olmamız yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Garip durumlar her zaman futbolda yaşandı. Bu sezonda uzun süre yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki bölümde böyle bir dış etken olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"YABANCI HAKEM OLSAYDI ÇOK ŞEY DEĞİŞİRDİ"

Ilıcalı, sezonun başından itibaren maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi durumunda sonucun çok farklı olacağına dikkat çekerek, "En başından orta hakem yabancı olsaydı yüzde 100 şampiyonluk için potada olurduk. Puan puana giderdik" ifadelerini kullandı.

"PUAN FARKI HAKEM HATALARI YÜZÜNDEN"

Puan farkının açılmasının sebebinin hakem hataları olduğunu iddia eden Ilıcalı, "Ligin ilk yarısında ayrıcalık yaşayan rakibimizle aramızın açılmasındaki en önemli sebep hakem hatalarıdır. Bunu da ben söylemiyorum, yabancı hakem getirdik ve sorduk. Maçların pozisyonlarına baktı. Özellikle birkaç maç için, 'Ben öyle bir maç görmedim' dedi" şeklinde konuştu.

"LİGİN SON DÖNEMİNDE BAŞARISIZDIK"

Ilıcalı, ligin son döneminde başarısız performans gösterdiklerini ancak puan puana devam edilen senaryoda ligde neler yaşanabileceğini bilmediğini belirtti.

"Sezonun ilk yarısında facia vardı" diyen Ilıcalı, "İkinci yarıda yabancı VAR gelmesiyle hakem hatalarının ciddi derecede azaldığını söyleyebilirim" dedi.