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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Peki, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?