- Haberler
- Futbol Haberleri
- Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 22:22
Çıkışını sürdüren Adana Demirspor sahasında, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Volkan Demirel ile inişli-çıkışlı bir grafik seyreden Karagümrük, Beşiktaş maçından 1-0 yenilgi ile aldı.
Adana Demirspor'u evinde yenmek isteyen ve yeniden ayağa kalkmanın planlarını yapan Karagümrük, hazırlıklara başladı.
Aynı şekilde Adana Demirspor taktik çalışmalarına başlarken, maça dair detaylar gündeme getirildi.
Peki, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda? İşte yanıtı...
ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak olan maç, saat 16:00'da başlayacak.
ADANA HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR
Kulübün açıklamasına göre ligin 22. hafta mücadelesinde dün İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen mavi-lacivertliler, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Fatih Karagümrük maçı öncesi ara vermeyen Adana Demirspor'da, Konyaspor karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Takımdaki diğer oyunculara ise taktik çalışma programı uygulandı.