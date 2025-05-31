Adana Demirspor - Gaziantep FK maçında kazanan yok

Haber Merkezi
Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Mustafa Alper Avdı yönetimindeki Adana Demirspor ile İbrahim Kürşat Daloğlu'nun çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda Nabil Alioui'den geldi.
Gaziantep FK'nin gollerini ise 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.
GAZİANTEP FK, 14. TAMAMLADI
Bu sonuçla birlikte küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor, 2 puanla sezonu ligin sonuncu sırasında tamamladı.
45 puana ulaşan Gaziantep FK ise 14. sırada konumlandı.
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