Adana Demirspor'da yeni başkan, kurtuluş mücadelesine başladı

Son 2 yıldır yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Adana Demirspor, Süper Lig’den düşmesinin ardından bu kez 1'inci Lig’de aldığı kötü sonuçlar ve FIFA’daki dosyaları nedeniyle uygulanan idari yaptırımlarla mücadele ediyor.

Mavi-lacivertliler, son olarak FIFA Disiplin Komitesi’nin kararıyla sarsıldı. Komite, kulübe iki ayrı dosya kapsamında toplam 12 puan silme cezası verdi.

Alınan yaptırımların ardından 1'inci ligde eksi 45 puanla son sıraya demir atan kulüp, matematiksel olarak bir kez daha küme düştü.

Tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşayan kulüpte başkanlık görevini iş insanı Murat Sancak’tan taraftar adına devralan Ertan Zeybek, kulübün yeni başkanı oldu.

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor karşılaşması öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Ertan Zeybek, takımın en büyük gücünün taraftar olduğunu söyledi.

Devir sürecini bir taraftar olarak gerçekleştirdiklerini belirten Zeybek, “Bunu yapmak zorundaydık. Bu kulübün yaşaması anlamında bir fedakarlık yapmak gerekiyordu. Taraftar da üzerine düşen fedakarlığı gösterdi. Bundan sonraki süreçte umarız bu kulübü yaşatmak için bütün gayretimizi ve çabamızı göstereceğiz.” dedi.

"İŞLER İÇİNDEN ÇIKILMAYACAK BİR DURUMDA DEĞİL"

Mali tablo açısından işlerin içinden çıkılmayacak bir durumda olmadığını belirten Zeybek, kulübün toplam borcunun 25 milyon euro civarında olduğunu söyledi. Zeybek, “Bütün futbol kulüplerinin normal borcu nasılsa bizim kulübümüzün de öyle borçları var. Ancak her konuda ekonomik hareket etmek gerekiyor. Ödeme yapamayacağım bir transferi kulübe almak, kulübe ihanetten başka bir şey değildir. Bu yüzden planlı gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. 1940’tan beri var olan köklü camialarda mutlaka inişler ve çıkışlar olur. Bu da bizim iniş dönemimiz oldu. Adana Demirspor’u yeniden layık olduğu Süper Lig’e taraftarımızla birlikte çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

"YARDIM KAMPANYASIYLA FIFA’YA OLAN BORÇLARI ÖDEYECEĞİZ"

Başlattıkları ‘Yaşasın Adana Demirspor’ adlı yardım kampanyasına tüm taraftarların destek vermesi gerektiğini aktaran Zeybek, “Kampanyamız tamamen valilik makamının onayında olan bir kampanya. Hiç kimsenin şahsi olarak müdahale edemeyeceği resmi hesaplarımız var. Bu nedenle tüm Adana Demirspor camiası bilsin ki gönderilen 10 TL bile tamamen resmiyete dökülen bir para oluyor ve kulübün borçları için kullanılabilecek bir meblağa dönüşüyor. Taraftarlarımız gönderdikleri miktarları halkın takımına destek olarak görsünler. Toplanan paralar kulübün borçları için kullanılacak. İlk etapta ise FIFA’ya olan borçlarımızı ödeyeceğiz.” diye konuştu.

"KÜLÜP TARAFTARI VAR OLDUĞU İÇİN YAŞIYOR"

Takımın içinde bulunduğu duruma rağmen taraftarın büyük destek verdiğini belirten Zeybek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Biz taraftarımızla her yerde, her zaman gurur duyulan bir takımız. Bu kulüp zaten taraftarı olduğu için yaşıyor. Geçmiş dönemlerde taraftarın kulüp için yaptıkları ortada; takımı sahipleniyorlar. Biz kendi şehrimizde kendi takımımızı destekleyip sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde Türk futbolu belli bir seviyeye gelir, gerçek bir rekabet ortamı oluşur. Aksi halde günümüzde olduğu gibi iki takım zirvede yarışır, diğerleri figüran olur. İkisi başta oynar, diğerleri onların figüranı haline gelir. Kötü bir sürecin içerisindeyiz. Karamsarlık yapıp ‘Biz amatöre gideriz, kapatır gideriz’ dersek bu bizim için çok daha kötü olur. Öyle bir tabloyu yaşamayacağız inşallah. Dediğim gibi büyük kulüpler düşer, kalkar, iner, çıkar ama bir şekilde yaşar. Biz de bu kulüp yaşasın diye mücadele ediyoruz. Köklü bir camiaya sahibiz. ‘Halkın takımı’ ibaresi sadece Türkiye’de Adana Demirspor’a aittir. Adana Demirspor’a gittiğinizde herkes her yerde ‘halkın takımı’ olarak lanse eder. Çünkü 1940’tan beri halk kurmuş, halk yönetmiş. Bunun önüne başka bir takım geçemez. Halkın takımı Adana Demirspor’dur. Adana’nın en büyük markası Adana Demirspor’dur.

"GELECEK SEZONUN PLANLAMASINI DA GENÇLERLE YAPACAĞIZ"

Çok genç futbolcularla mücadele ettiklerini aktaran Zeybek, yetenekli bir futbolcu grubuyla çalıştıklarını dile getirdi.

Zeybek, “Gerçekten yetenekli 4-5 futbolcumuz var ama yaşları küçük. Fizik olarak abileriyle mücadele edecek seviyede değiller ancak teknik olarak onlardan çok iyiler. İnşallah Demirspor’un geleceğinde bu isimler ön planda olacaktır. Bu takıma çok değer katacaklar. Biz de kulüp olarak bu gençlerimize mutlaka sahip çıkacağız. Taraftarlarımıza da sesleniyorum; Pendikspor maçına ve iç sahadaki karşılaşmalarımıza mutlaka gelsinler. Bu çocuklarımızı desteklesinler. Gerçekten büyük fedakârlık yapıp büyük mücadele örneği gösteriyorlar ancak güçleri yetmiyor. 16, 17, 18, en büyüğü 19 yaşında oyuncular. Biz bu çocuklarımıza sahip çıkalım. İnşallah bu sezonu böyle tamamlayıp, 2'nci ligdeki gelecek sezonun planlamasını da bu gençlerimizle yapacağız.” dedi.