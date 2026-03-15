Adanaspor, 3. Lig'e düştü

Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ligden çekildiği grupta 3'üncü lige düşen son takım Adanaspor oldu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 28'inci hafta mücadelesinde Somaspor, evinde Adanaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek kümede kalmayı garantilerken, Adana temsilcisi bitime 6 hafta kala küme düştü.
19 YIL SONRA 3'ÜNCÜ LİGE DÜŞTÜLER
Tarihinde 3 kez UEFA Kupası'nda mücadele eden Adanaspor, daha önce 2006-07 sezonunda yer aldığı 3'üncü lige 19 yıl sonra düştü.
SOMASPOR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Soma Nazım Yavuz Stadı'nda ilk yarısı 0-0 biten maçta Somaspor'un ikinci devdereki gollerini 52'nci dakikada Ömür Pektaş, 65'inci dakikada Arda Gülmez, 70'inci dakikada Namık Barış Çelik, 86'ncı dakikada Mustafa Taner Tamer, 90+2'nci dakikada ise Osmancan Öztürk kaydetti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puana ulaşırken, Adana temsilcisi 4 puanda kaldı.